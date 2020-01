No Tav: Fiom, vicini a Nicoletta Dosio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Non vogliamo entrare nel merito della decisione del procuratore generale del Piemonte di revocare la sospensione della pena nei confronti di Nicoletta Dosio, vogliamo però far sentire la nostra vicinanza alla storica militante del movimento ‘No Tav”” Così le tute blu della Cgil in una nota omaggiano il simbolo dell’opposizione al Tav Torino-Lione, arrestata e condotta in prigione il 30 dicembre scorso.“La Fiom-Cgil di Torino e quella nazionale sono state sempre parte del movimento ‘No Tav”, partecipando alle numerose manifestazioni che in questi anni si sono tenute per dissentire, democraticamente, contro un’opera che giudichiamo inutile, con costi esorbitanti e che potrebbero essere utilizzati in altri modi, generando utilità per il territorio e la sua cittadinanza. Un movimento che la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

