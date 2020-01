No Tav: Faraone, ‘M5S garantisti per Dosio, bene ma lo siano per tutti’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “‘Rispettiamo il lavoro della magistratura ma consideriamo questo un provvedimento sproporzionato’. Sembra scritto da un garantista, invece sono i parlamentari del M5S riferendosi all’arresto di Nicoletta Dosio: sono d’accordo. Ma perché vale solo per una NoTav e non per tutti?”. Lo scrive su twitter Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato.L'articolo No Tav: Faraone, ‘M5S garantisti per Dosio, bene ma lo siano per tutti’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

