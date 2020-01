Nick Gordon | morto l' ex della figlia di Whitney Houston

Morto Nick Gordon - fu accusato della morte della figlia di Whitney Houston - : Francesca Galici Bobbi Kristina Brown in una foto del 2012, con Nick Gordon Morto a 30 anni Nick Gordon, ex fidanzato di Bobbi Kristina Brown, figlia di Whitney Houston; il ragazzo fu accusato per la morte della ragazza e condannato al risarcimento di 36milioni di dollari È Morto a soli 30 anni Nick Gordon, l'ex fidanzato di Bobbi Kristina Brown, l'unica figlia di Whitney Houston. Il ragazzo fu condannato per la morte della ...

