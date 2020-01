Nel 2019 i veggenti non ci hanno (quasi) mai preso (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le alluvioni in Toscana, lo tsunami in Estremo Oriente, l'uragano a New York, attentati un po' dappertutto, la peggior tempesta di neve della storia nel Midwest, la solita fine del mondo (quest'anno il 28 dicembre) e naturalmente la terza guerra mondiale. Quello appena passato agli archivi, secondo le previsioni fatte da astrologi e veggenti, si sarebbe dovuto rivelare davvero un annus horribilis: "Ma, per quanto nel 2019 le cose non siano andate benissimo, nessuno ci ha davvero azzeccato". È il Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze) a 'fare le pulci' - come ogni anno dall'ormai lontano 1989 - ai nuovi, aspiranti Nostradamus italiani e internazionali. E a scoprire puntualmente che per uno che indovina, magari aiutandosi con buon senso e altrettanto buona informazione, ce ne sono tanti che fanno cilecca. "All'inizio dell'anno si fanno ... Leggi la notizia su agi

