NBA 2020, i risultati della notte (2 gennaio): LeBron James dominante, Antetokounmpo trascina Milwaukee (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono quattro le partite di una notte NBA vissuta nel ricordo dell’ex Commisioner David Stern, morto a 77 anni a New York dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale qualche settimana fa. Stern ha reso l’NBA una delle leghe sportive più importanti ed influenti al mondo in questi ultimi quarant’anni, lasciando poi la sua carica nel 2014 ad Adam Silver. Tornando al campo ed alle partite giocate, quarta vittoria consecutiva dopo il ko natalizio per i Milwaukee Bucks, che superano di misura 106-104 i Minnesota Timberwolves. Partita che si è risolta nei minuti finali con l’allungo decisivo dei padroni di casa arrivato grazie alle triple di Connaughton ed Antetokounmpo. Proprio il greco è stato il miglior marcatore, chiudendo con una doppia doppia da 32 punti e 17 rimbalzi, mentre a Minnesota non sono bastati i 22 punti di Shabazz Napier. Altro assoluto ... Leggi la notizia su oasport

