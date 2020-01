Napoli, si ferma Fabian Ruiz. Il punto su tutti gli infortunati (Di giovedì 2 gennaio 2020) Napoli, si ferma Fabian Ruiz. Per il centrocampista attacco febbrile che l’ha tenuto ai box. Le condizioni di tutti gli acciaccati Piccolo campanello d’allarme per Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli ha dovuto rinunciare a Fabian Ruiz nell’allenamento odierno a causa di un attacco febbrile. La partita con l’Inter incombe e lo spagnolo lotterà contro il tempo. Allo stesso tempo in quel di Castelvolturno hanno svolto lavoro personalizzato Ghoulam, Mertens e Koulibaly. Per quest’ultimo anche terapie, volte ad accelerare il recupero dal recente infortunio subito. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

