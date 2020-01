Napoli, nella calza della Befana si cerca la nona sintonia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa diciottesima giornata di Serie A si chiude con il match più atteso, quello a Fuorigrotta tra il Napoli e l’Inter, con i partenopei che devono risalire la china dopo un girone di andata da incubo. Un ritorno in campo davvero con il “botto”, quello che si ripresenta dopo le vacanze natalizie. Sarà un posticipo incandescente quello del San Paolo, con gli uomini di Gattuso che devono iniziare a marciare se vogliono avere ancora speranze di rientrare in corsa per la zona Champions League, al momento distante 11 punti. L’Inter però deve stare attenta poiché il Napoli ha sempre vinto la prima partita del nuovo anno nelle ultime otto stagioni in campionato: è già record assoluto di successi consecutivi nella storia della Serie A. Un anno fa gli azzurri batterono all’Olimpico di Roma, la Lazio 2-1. Intanto sono stati resi noti gli arbitri per la ... Leggi la notizia su anteprima24

