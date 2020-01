Napoli, Milik: «Pronto a scrivere pagine nuove, ricominciamo» (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’attaccante del Napoli, Arakadiusz Milik, pone gli obiettivi per il nuovo anno: ecco le parole del centravanti polacco Arkadiusz Milik ha dimostrato di poter fare la differenza quando sta bene: otto partite e sei gol in questo campionato per Milik, alle prese sempre con diversi problemi fisici. Il centravanti polacco, sul suo account Twitter, ha espresso alcune considerazioni analizzando il decennio appena trascorso e guardando al suo futuro più prossimo, ponendosi grandi obiettivi sia con la maglia del Napoli che con quella della Polonia. 2010-2020: dieci anni che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, tra sudore, gol, gioie e dolori. Sono Pronto per scrivere pagine nuove, speriamo vincenti, insieme a voi…ricominciamo Leggi la notizia su calcionews24

