Napoli | il tradizionale bagno di Capodanno alla Rotonda Diaz

A mezzogiorno del 1° gennaio 2020, il tradizionale tuffo in mare alla Rotonda Diaz: complice il bel tempo di Napoli, con poco meno di venti gradi, ed un sole caldo che splendeva fin dal primo mattino, in tanti si sono recati al "cimento". Divertiti i turisti, che in molti casi ne hanno approfittato per lunghe passeggiate in riva al mare o stesi sugli scogli tra Mergellina e Chiaia.

