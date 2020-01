Napoli, due medici aggrediti in un giorno. La Croce Rossa: «Peggio che in guerra» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ancora violenza al personale sanitario a Napoli. L'associazione «Nessuno tocchi Ippocrate» ha segnalato l'esplosione di un petardo lanciato verso un'ambulanza che era... Leggi la notizia su ilmessaggero

