Napoli, due aggressioni ai medici in un giorno. La Croce rossa: "Peggio che in guerra", Speranza: "Inaccettabile" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una dottoressa aggredita al San Giovanni bosco e un petardo contro l'ambulanza. Il ministro della Salute su Twitter: "Approvare la norma contro la violenza ai camici bianchi". Il presidente della Regione: "Serve un posto di polizia in ospedale" Leggi la notizia su repubblica

