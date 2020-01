Napoli, affondo per Castrovilli: offerta immediata, il nuovo retroscena (Di giovedì 2 gennaio 2020) Castrovilli Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli sarebbe pronto ad irrompere con forte decisione su Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina piace particolarmente a Giuntoli, ma tutto potrebbe essere rimandato alla prossima estate. Una prima offerta già a gennaio per poi imbastire una vera e propria trattativa a cavallo della prossima … L'articolo Napoli, affondo per Castrovilli: offerta immediata, il nuovo retroscena proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il Mattino – ADL prova l’affondo per Castrovilli: pronta l’offerta per… - news24_napoli : SKY – Juve-Kulusevski, i retroscena della trattativa. Lo voleva l’Inter… - MohammadShol : GDS: #Vidal, massima fiducia L’affondo con il Barça sarà dopo la Supercoppa I catalani giocheranno in Arabia dall’8… -