Nancy Brilli: il perché dello schiaffo tirato a Paolo Virzì (Di giovedì 2 gennaio 2020) Intervistata l’ultimo dell’anno da Caterina Balivo, dopo una lunga assenza in Rai, Nancy Brilli racconta la sua vita personale e professionale. Tra gli aneddoti emerge un clamoroso schiaffo dato al regista Paolo Virzì, dal quale l’attrice si è sentita “mortalmente offesa“. Nancy Brilli e il ceffone dato a Virzì Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, Nancy Brilli viene accolta dalla padrona di casa che le porge un’agenda con sopra incisa una data, 1984, anno in cui Nancy viene notata da Pasquale Squitieri, il suo trampolino di lancio per il mondo del cinema. Premiata per ruoli da non-protagonista anche da Franca Valeri, che da non-protagonista ci ha costruito una carriera, l’attrice racconta che all’epoca non conveniva passare dal cinema alla televisione, ma Nancy si è trovata costretta a intraprendere la strada verso il piccolo schermo, non trovando ruoli per il cinema. ... Leggi la notizia su thesocialpost

zazoomblog : Nancy Brilli in passato ho dato uno schiaffo a Paolo Virzì - #Nancy #Brilli #passato #schiaffo - patriziarutigl1 : RT @rep_roma: il 2 gennaio con: Buccirosso alla Sala Umberto, 'La cena dei cretini' al Ghione, Nancy Brilli al Quirino, 'Aggiungi un posto… - rep_roma : il 2 gennaio con: Buccirosso alla Sala Umberto, 'La cena dei cretini' al Ghione, Nancy Brilli al Quirino, 'Aggiungi… -