Naike Rivelli si spoglia nella lavatrice: lato B senza veli in primo piano [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Non trovo i calzini”: questa la frase sarcastica con cui Naike Rivelli torna ad infiammare il web senza veli. La maggior parte delle volte sfrutta il suo corpo nudo per provocare e lanciare messaggi ai quali tiene molto (è il modo migliore per catturare l’attenzione degli utenti, sostiene la bella figlia di Ornella Muti). Altre volte però la Rivelli, che col suo corpo ha comunque un rapporto molto disinvolto, si diverte con FOTO e video maliziosi solo per il gusto di stuzzicare il web. Stavolta lo scatto è simpatico, orchestrato ad arte dalla stessa Naike, che ama divertirsi a comporre FOTO particolari e irriverenti. Eccola spogliarsi completamente e infilarsi… nella lavatrice. Testa dentro e lato B fuori, in primo piano, sodo e bellissimo come sempre. Il binomio perfetto tra sensualità e creatività. Ovviamente l’immagine ad alto tasso erotico ha subito ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomnews : Naike Rivelli Capodanno da sballo tutta svestita davanti allo specchio: parte intima e décolleté in bella vista [VI… - zazoomblog : Naike Rivelli Capodanno da sballo tutta svestita davanti allo specchio: parte intima e décolleté in bella vista [VI… - zazoomblog : Naike Rivelli Capodanno da sballo tutta svestita davanti allo specchio: parte intima e décolleté in bella vista [VI… -