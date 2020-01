Naike Rivelli e la foto scandalo: tutta nuda nella lavatrice: ‘Non trovo i calzini…’ [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nuova provocazione social di Naike Rivelli Nonostante il periodo natalizio Naike Rivelli non si risparmia nel condividere delle foto e clip bollenti sul suo profilo Instagram. “Non trovo i calzini”, è questa la didascalia sarcastica con cui la figlia ribelle di Ornella Muti è riuscita a far parlare di sé. Infatti la modella ed attrice grazie alla sua iniziativa ha fatto infiammare il web, soprattutto perché si è fatta vedere completamente svestita. La donna, infatti più delle volte sfrutta il suo corpo privo di ogni capo d’abbigliamento e soprattutto senza biancheria intima, per lanciare delle provocazioni lanciando dei messaggi ai quali tiene moltissimo. Stando alle dichiarazioni della Rivelli, farsi vedere nuda su IG è il modo migliore per catturare l’attenzione degli internauti. Altre volte, però, la donna che tra poco tempo compirà 50 anni, si diverte spesso con scatti e ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Naike Rivelli e la foto scandalo: tutta nuda nella lavatrice: 'Non trovo i calzini...' [FOTO] - - zazoomnews : Naike Rivelli Capodanno da sballo tutta svestita davanti allo specchio: parte intima e décolleté in bella vista [VI… - zazoomblog : Naike Rivelli Capodanno da sballo tutta svestita davanti allo specchio: parte intima e décolleté in bella vista [VI… -