Muti: “A scuola ci hanno insegnato a parlare male dei Borboni che nella cultura sono stati straordinari” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Corriere della Sera intervista Riccardo Muti. Il 9 gennaio, il maestro inizierà una tournée europea con la Chicago Symphony Orchestra. Tra le tappe c’è anche Napoli, per la precisione il Teatro di San Carlo, il 19. Muti racconta come ha scelto le città in cui esibirsi (“sono quelle per me fondamentali”) e parla anche di Napoli. «Parlo abbastanza bene il napoletano, ho frequentato il liceo Vittorio Emanuele nel cui ingresso c’è una lastra commemorativa con alcuni famosi alunni, ci sono anche io. Il portiere mi ha detto. Maestro, siete ogni giorno davanti ai miei occhi. A scuola ci hanno insegnato a parlare male dei Borboni, che nella cultura sono stati straordinari. Il San Carlo fu costruito in nove mesi. Aprendosi al nuovo non deve dimenticare le radici. A Napoli c’è tutto un centro culturale, fra teatro, Conservatorio dove ci sono migliaia di partiture dimenticate ... Leggi la notizia su ilnapolista

