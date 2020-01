Muore durante il parto a 13 anni: era incinta del suo papà (Di giovedì 2 gennaio 2020) È una storia davvero drammatica quella che arriva da Coari, in Brasile. Una ragazzina di 13 anni è morta durante il parto, dopo aver dato alla luce il neonato concepito dalla violenza subita da suo padre. Si chiamava Luana Ketlan e da oltre quattro anni era vittima di abusi sessuali da parte del padre, Tome Faba di 36 anni. A nulla sono serviti gli interventi medici in ospedale. La vittima è stata portata d’urgenza in ospedale a causa di forti dolori addominali, con anemia acuta. I medici hanno constatato che la 13enne era incinta di sette mesi di un rapporto incestuoso con il padre e, per cercare di salvarle la vita, hanno deciso di indurle il parto prima del termine. Il bambino è nato prematuro ma è sopravvissuto. (Continua…) Subito dopo il parto, però, le condizioni della ragazzina sono peggiorate. Luana Ketlan è morta l’11 dicembre scorso mentre ... Leggi la notizia su howtodofor

