Movieplayer Awards 2020: dal 7 gennaio votate film e serie tv dell'anno! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Siete pronti a scegliere le vostre serie televisive e i film preferiti del 2020 con i Movieplayer Awards? Dal 7 gennaio daremo il via alle votazioni! Come ogni anno, per celebrare i 365 giorni di intrattenimento che ci siamo appena lasciati alle spalle, festeggiamo con i Movieplayer Awards 2020! Anche quest'anno è arrivato il momento di far sentire la vostra voce sui migliori film e serie tv e sulle performance più convincenti del 2019 cinematografico e televisivo. La redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una vasta gamma di nomination (televisive e cinematografiche) tra cui, in pochi minuti, potrete eleggere i vostri vincitori! Sarà possibile votare dal 7 al 12 gennaio 2019! Nel rinnovare quindi il nostro (e vostro) appuntamento con i Movieplayer Awards, e in ... Leggi la notizia su movieplayer

