MotoGP, Valentino Rossi: “Nel 2006 fui molto vicino alla Ferrari. Vado avanti perché ho lo stesso istinto di 12 anni fa” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lunga intervista rilasciata da Valentino Rossi a “La Gazzetta dello Sport“: il pilota di Tavullia ha toccato numerosi temi con la Rosea, ma soprattutto ha parlato della stagione 2020 che sta per iniziare, delle motivazioni che lo spingono a correre ancora, e soprattutto, ha svelato un importante retroscena con la Ferrari datato 2006. Sullo scambio con Lewis Hamilton che lo ha visto salire sulla Mercedes a Valencia: “Quando è venuta fuori l’idea mi son detto ‘bello, che figata’. Ma in questi casi rischi sempre la fregatura, vai lì, fai 20 girl e poi 4 ore di foto o cose così. Quindi, ho detto: ‘lo vengo ragazzi, ma voglio una giornata vera, come con la Ferrari. Un test, 70-80 giri, scendere dalla macchina a fine giornata che sei finito’. Ed è andata proprio così“. Il campione di Tavullia svela un bel retroscena su un possibile ... Leggi la notizia su oasport

