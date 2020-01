MotoGP, mercato 2021: Valentino Rossi ago della bilancia. Vinales flirta con la Ducati, Quartararo verso la Yamaha ufficiale? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Da qualche ora ha preso ufficialmente il via il nuovo anno, ma la MotoGP, e soprattutto il mercato piloti, sono già ampiamente puntati verso il 2021. Molto si sta già muovendo, anche in queste ore. Tutto, ad ogni modo, dipenderà dalla decisione di Valentino Rossi riguardo il suo futuro. Anche se il pesarese non sta certo attraversando il periodo più scintillante della sua carriera, per giunta a 40 anni, le novità a livello di mercato prenderanno il via da lui, e dalla sua scelta se prolungare il contratto con la Yamaha che al momento dovrebbe concludersi al termine del 2020. Ogni decisione a livello di mercato piloti, quindi, sarà presa dopo la decisione del pilota di Tavullia. La Yamaha, invece, sta ragionando su ben altri piani. Per la casa di Iwata infatti sono in arrivo mesi complicati. La dirigenza nipponica, come ben sapeva, dovrà lavorare su due tavoli di grande rilevanza, con ... Leggi la notizia su oasport

