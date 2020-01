Morto Nick Gordon. Fu condannato per la morte di Bobbi Kristina Brown, figlia di Whitney Houston (Di giovedì 2 gennaio 2020) È Morto Nick Gordon all’età di soli 30 anni. Il ragazzo è stato il fidanzato di Bobbi Kristina Brown, unica figlia della cantante Whitney Houston, condannato a pagare un risarcimento record di 36 milioni di dollari alla famiglia per averle dato il mix di farmaci, droga e alcool che le fu fatale. La morte speculare a quella della madre, in una vasca da bagno in casa sua, con il giovane Gordon e un altro amico al piano di sotto, suscitò un grande senso di smarrimento nei fan. L’avvocato di Nick Gordon, Joe Habachy, non ha voluto rivelare le cause della morte del 30enne, ma si è spinto a commentare gli ultimi anni di vita del suo cliente. “Posso solo dire che è stato davvero straziante aver assistito in prima persona alla totale devastazione che la tossicodipendenza ha provocato a un gruppo di giovani amici, che erano tutti amati e avevano un potenziale ... Leggi la notizia su forzazzurri

