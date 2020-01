Morto Nick Gordon, fu accusato della morte della figlia di Whitney Houston - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Francesca Galici Bobbi Kristina Brown in una foto del 2012, con Nick Gordon Morto a 30 anni Nick Gordon, ex fidanzato di Bobbi Kristina Brown, figlia di Whitney Houston; il ragazzo fu accusato per la morte della ragazza e condannato al risarcimento di 36milioni di dollari È Morto a soli 30 anni Nick Gordon, l'ex fidanzato di Bobbi Kristina Brown, l'unica figlia di Whitney Houston. Il ragazzo fu condannato per la morte della giovanissima Bobbi Kristina, morta il 26 luglio 2015 dopo lunghi mesi di agonia a soli 22 anni. Nick Gordon era con lei in quella notte del 31 gennaio 2015, quando la ragazza entrò in coma nella vasca da bagno dopo aver assunto un cocktail letale di farmaci, una morte speculare a quella di sua madre. La battaglia processuale che ne è scaturita è stata lunga e senza esclusione di colpi tra accusa e difesa. Nonostante all'inizio negò fermamente l'ipotesi di ... Leggi la notizia su ilgiornale

Piergiulio58 : È morto Nick Gordon, l’ex fidanzato della figlia di Whitney Houston: era stato condannato per il suo omicidio - La… - kikapress : Il cerchio si è chiuso? - GigliaGhiglia : Nick Gordon, morto l'ex fidanzato della figlia di Whitney Houston -