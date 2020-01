Morto a 93 anni Giovanni Battista Diotaiuti: il mondo della recitazione in lutto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si è svegliato con una notizia tra le peggiori, l’intero mondo del teatro e della recitazione cinematografica italiana: nella giornata del primo dell’anno è infatti venuto a mancare all’età di 93 anni Giovanni Battista Diotaiuti. Fiorentino, classe 1926, l’attore teatrale è stato per quasi sessant’anni uno dei più importanti, celebrati e premiati insegnanti di recitazione della storia italiana. Dopo i primi anni come allievo presso la Silvio D’Amico di Roma e la Actor’s Studio di New York, a partire dagli anni ’60 Diotaiuti alternò infatti al lavoro sul palco quello di professore, che lo avrebbe accompagnato per il resto della vita. Insegnante presso lo Studio di Arti Sceniche di Roma, in seguito fondatore della scuola La Scaletta e ancora insegnante per l’accademia di doppiaggio Fono Roma e la Scuola delle Arti di Civitavecchia; una ... Leggi la notizia su velvetgossip

