Monopattini - Su strada come le bici: ecco tutto quello che c'è da sapere (Di giovedì 2 gennaio 2020) Via libera ai Monopattini elettrici di potenza fino a 500 watt: dall'1 gennaio, questo particolare mezzo per la cosiddetta micromobilità cittadina è equiparato alla bicicletta. E quindi, secondo la novità introdotta dalla legge di bilancio per il 2020, può circolare liberamente sulle strade, sia su quelle urbane, sia su quelle extraurbane. Ovviamente, il conducente deve rispettare le norme di comportamento generale contenute nel Codice della strada, valide per tutti i veicoli e, in particolare, quelle specifiche per le biciclette incluse negli articoli 182 e 68 dello stesso Codice e nellarticolo 377 del Regolamento di esecuzione: sono norme che in questi giorni è opportuno ricapitolare, in attesa di una circolare del ministero dellInterno, attesa nelle prossime ore, che faccia chiarezza su alcuni aspetti che la semplice equiparazione alle biciclette non chiarisce. Parliamo, soprattutto, ... Leggi la notizia su quattroruote

