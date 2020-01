Monopattini elettrici, tutte le novità del nuovo anno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gabriele Laganà È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la norma che equipara i Monopattini elettrici alle biciclette. I mezzi a due ruote potranno circolare in città Con il nuovo anno arriva una importate novità in tema di mobilità sostenibile. I Monopattini elettrici ed i segway, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma, da oggi sono ufficialmente equiparati alle biciclette e si potranno possono usare in tutte le città d'Italia. Può sembrare strano ma fino a ieri vi era un buco normativo in merito a questi mezzi a due ruote sempre più utilizzati dai cittadini per spostarsi in città tanto che, gli oltre 100mila in circolazione, erano di fatto fuorilegge. Dallo scorso 27 luglio, secondo un Decreto del precedente ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, i Monopattini elettrici entravano nel codice della strada in via sperimentale. Ma i ... Leggi la notizia su ilgiornale

