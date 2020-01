Monopattini elettrici: nuove regole valide in Italia, ecco le novità (Di giovedì 2 gennaio 2020) Monopattini elettrici: nuove regole valide in Italia, ecco le novità I Monopattini elettrici equiparati alle biciclette: uniformata la normativa su tutto il territorio Italiano. Quali sono le regole da rispettare d’ora in poi? Monopattini elettrici: equiparati alle biciclette Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 160 del 27 dicembre 2019: adesso i Monopattini elettrici sono legali su tutto il territorio Italiano e non solo in quei comuni che avevano emesso delle apposite ordinanze. Infatti, fino a questo momento, gli oltre 100mila mezzi a due ruote tuttora in circolazione nel nostro paese erano di fatto illegali tranne, come si diceva, in quelle città che ne avevano regolamentato l’utilizzo. Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento Sulla questione si era creato un vero e proprio vuoto normativo dopo l’emanazione di un Decreto del Ministero dei ... Leggi la notizia su termometropolitico

fattoquotidiano : Monopattini elettrici, ora possono circolare come le biciclette. Stop alle multe, casco non obbligatorio ma consigl… - Comincini : Da oggi i #monopattini elettrici possono circolare come le biciclette: una piccola ma importante rivoluzione per la… - Corriere : Monopattini elettrici equiparati alle bici: possono circolare in città, senza patente e... -