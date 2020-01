Missione eroica I pompieri 2 film stasera in tv 2 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Missione eroica I pompieri 2 è il film stasera in tv giovedì 2 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Missione eroica I pompieri 2 film stasera in tv: cast La regia è di Giorgio Capitani. Il cast è composto da Christian De Sica, Clarita Gatto, Franca Gonella, Lino Banfi, Massimo Boldi, Luc Merenda, Corrado Olmi, Enrico Papa, Teo Teocoli, Paolo Villaggio. Missione eroica I pompieri 2 film stasera in tv: trama La Squadra 17 torna in azione! Arrivato un nuovo comandante americano, McFarland, questi accortosi della scarsa abilità della squadra dei pompieri, decide di prenderli sotto la propria ala e di trasformarli, da schiappe ad eroi con un durissimo allenamento. In realtà il comandate è un pochino fuori di testa, tanto che accetta di trasportare un carico di ... Leggi la notizia su cubemagazine

