Miriam Leone Instagram sorriso incantevole e scollatura da capogiro: «La vera bellezza italiana!» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Miriam Leone non sbaglia mai un colpo, ogni sua foto è sempre ricca di commenti uno più positivo dell’altro. La sua ultima foto pubblica su Instagram ne è proprio un esempio. Sensuale da togliere il fiato. Non ci sorprende che il suo account conti la bellezza di un milione di fan. Abbiamo conosciuto l’attrice nel 2008 quando ha vinto Miss Italia e non ha impiegato tanto tempo per dimostrare che era molto di più di un bel visino. Infatti, nel giro di poco tempo ha intrapreso la sua carriera nel cinema. Ha partecipato a tantissimi film e serie televisive popolari, tra cui I Medici. La vedremo prossimamente nei panni della bella Eva Kant nel film su Diabolik. In poche parole Miriam non è solo bella, ma anche molto talentuosa e nel corso degli anni l’ha davvero dimostrato. Leggi anche: Elisabetta Gregoraci Instagram, corpo da favola: irresistibile in vacanza a Dubai Miriam ... Leggi la notizia su urbanpost

costeIIazioni : RT @feeldecember: Tutte le volte che Matteo Martari e Miriam Leone mi hanno fatto piangere: a thread - me_sssy : Comunque visto che Miriam leone oramai è andata (tra l'altro il nuovo boy non mi piace proprio) una shop Matteo M… -