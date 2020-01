miniLAW: Ministry of Law, il pixelloso sparatutto ispirato a Robocop, è ora disponibile su PC (Di giovedì 2 gennaio 2020) Se siete nostalgici di Robocop o Giudice Dredd, allora questa notizia fa al caso vostro.miniLAW: Ministry of Law è un titolo indie sviluppato e prodotto da Lasso Games, che vi catapulta in un mondo distopico in cui voi dovrete far valere la legge sterminando sul nascere i vari crimini. Il vostro ruolo sarà quello di un agente di polizia d'élite che lavora per il Ministero della Legge e lo scopo è quello di vagare nella città di New Babel alla ricerca di chi viola la legge.Sarete in grado di utilizzare armi letale, ma anche di usare le maniere più dolci per sventare qualunque attacco criminale. La cattura con successo di elementi criminali vi conferisce punti requisito che potete utilizzare per acquistare equipaggiamento o aggiornare i moduli per migliorare le varie abilità del telaio del vostro esoscheletro. Overcloccate le vostre varie abilità di combattimento per eseguire imprese ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Il titolo indie ispirato a Robocop, #miniLAWMinistryOfLaw è disponibile ora su #PC. -