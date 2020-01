Milly Carlucci, Il cantante mascherato: “Abbiamo avuto una complicazione” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il cantante mascherato, Milly Carlucci svela: “Complicazione legata alla durata e al budget” Il cantante mascherato partirà venerdì 10 gennaio 2020 su Rai 1 e sarà condotto da Milly Carlucci, che sta lavorando al nuovo show da mesi. Intervistata da TeleSette, la Carlucci ha parlato di questo nuovo format e di alcune complicazioni legate alla versione italiana. Scopriamole insieme…. “In Italia le serate sono più lunghe che negli Stati Uniti, dove Il cantante mascherato dura solo 45 minuti. Oltre a questa complicazione abbiamo un budget inferiore e ci siamo limitati a 8 maschere.” Insomma, su Rai 1 vedremo Il cantante mascherato di Milly Carlucci che si “adatterà” alle dirette fiume cui siamo abituati da anni con i vari reality e con la stessa Carlucci che termina il suo Ballando con le stelle all’1 di notte. L’attesa per questo ... Leggi la notizia su lanostratv

