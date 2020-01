Milano, smog oltre il consentito: ritorna il blocco del traffico (Di giovedì 2 gennaio 2020) blocco del traffico a Milano per smog oltre il consentito. Dal 3 gennaio entrano in vigore tutte le limitazioni previste. Milano – E’ di nuovo emergenza smog in Italia. A Milano dal 3 gennaio scatta il blocco del traffico per consentire all’aria di ritornare nei limiti previsti. Un gennaio in salita per quanto riguarda il traffico stradale (e non solo) nel capoluogo lombardo con i dati dell’inquinamento che da sei giorni è oltre i 50 microgrammi per metro cubo. Superato, quindi, il limite consentito per la concentrazione di polvere sottili. La regione Lombardia è stata costretta a mettere in campo tutte le misure previste per contrastare lo smog. Si tratta di uno stop che sarà in vigore almeno fino a quando i numeri non ritornano nel consentito. Lo stop del traffico La misura più importante resta quella dello stop del traffico. Un divieto che ... Leggi la notizia su newsmondo

