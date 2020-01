Milano-Sanremo 2020 a rischio: il sindaco lancia l’allarme e chiede lo stato di calamità (Di giovedì 2 gennaio 2020) È un inverno molto difficile per la città di Sanremo, colpita costantemente dal maltempo: a farne le spese potrebbe essere anche il ciclismo, dal momento che la classica Milano-Sanremo 2020 è a forte rischio. Il sindaco Alberto Biancheri, molto preoccupato anche per questioni che vanno oltre l’aspetto ciclistico e riguardano la componente sociale e umana, ha lanciato l’allarme, chiedendo anche lo stato di calamità. Le perturbazioni continuano a non dare tregua al comune ligure, causando frane e altri evidenti disagi alla popolazione e danni all’ambiente. Già al termine di una riunione tenutasi prima del giorno di Natale, Alberto Biancheri aveva preso posizione in maniera piuttosto netta, chiedendo l’intervento dello stato e dubitando della possibilità di svolgimento della Milano-Sanremo, un appuntamento fisso della stagione ciclistica. Col sopraggiungere del ... Leggi la notizia su oasport

