Milano: Grimoldi (Lega) accusa una dipendente comunale, ‘insulti a Israele su FB’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) Milano, 2 gen. (Adnkronos) – “La Milano di Giuseppe Sala e del Pd purtroppo continua a mostrare e confermare il suo volto anti semita e anti israeliano”, afferma in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, che accusa una dipendente comunale per un post su Facebook. La dipendente, “che si definisce marxista e posa con Sala con le bandiere rosse”, avrebbe “insultato lo Stato di Israele definendolo ‘feccia’, oltre ad insultare la Lega, che tra un anno e mezzo avrà un sindaco della a Lega, per buona pace della pasionaria dipendente marxista”. Secondo Grimoldi, questa è “solo l’ultima conferma di una sinistra che a Milano è purtroppo profondamente anti ebraica, come purtroppo dimostrano i regolari cori e insulti contro Israele in numerosi manifestazioni pro Palestina”. La Lega, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

