Milano, botti di Capodanno e bel tempo: smog e Pm10 alle stelle, scatta il blocco del traffico (Di giovedì 2 gennaio 2020) A Milano e in molte città della Lombardia le polveri sottili hanno superato la soglia di guardia per sei giorni consecutivi, facendo scattare le misure anti smog, tra cui il blocco parziale del traffico e le limitazioni ai riscaldamenti domestici. I livelli di Pm10 nell'aria, che non dovrebbero superare i 50 milligrammi per metro cubo, hanno toccato anche punte di 145,6 mg a Capodanno, a causa delle condizioni climatiche e dell'effetto dei fuochi d'artificio. Le autorità competenti hanno quindi indetto, a partire da domani venerdì 3 gennaio, un blocco a oltranza per i diesel fino a euro 4 e i benzina euro 0 in tutti i comuni con più di 30mila abitanti. Leggi la notizia su milano.fanpage

SkyTG24 : Botti, due minorenni perdono la mano nel Milanese - enpaonlus : Frida, il cane antiesplosivi della polizia, protagonista del video sui «botti» - GDF : #Milano: #sequestrati 740 chili di #botti illegali. #Denunciate 3 persone. -