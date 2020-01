Milano, aggredisce l’ex marito con coltello e gas lacrimogeno per rapire la figlia 14enne: arrestata (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una donna di 41 anni è stata arrestata a Milano per atti persecutori, lesioni personali e porto abusivo di armi nei confronti dell'ex marito e della figlia di 14 anni, aggrediti due volte in poche ore. Dopo aver dato fuoco al portone del loro palazzo, li ha aspettati sul pianerottolo, ha usato del gas lacrimogeno per rendere inoffensivo l'uomo e ha minacciato con un coltello la ragazzina per rapirla. La reazione della 14enne l'ha costretta alla fuga e poco dopo è stata arrestata. Leggi la notizia su milano.fanpage

__Naglfar : Milano, aggredisce una donna per l'Iphone: tunisino 16enne arrestato in Porta Ticinese -