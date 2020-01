Milan, l’incontro tra Ibrahimovic e Pioli – FOTO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Milan ha pubblicato sui social lo scatto del primo incontro avvenuto tra Ibrahimovic e il tecnico Pioli – FOTO È stata una giornata speciale in casa Milan per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha firmato il contratto con la società rossonera e domani verrà presentato ufficialmente alla stampa. Re Zlatan ha avuto l’occasione, durante la visita in sede, di incontrare e parlare con l’allenatore Stefano Pioli. Ecco lo scatto pubblicato sui social dal club. View this post on Instagram The first meet Leggi la notizia su calcionews24

