Milan | inizia l’Ibra-bis | oggi l’arrivo domani la presentazione

Zlatan Ibrahimovic è pronto a sbarcare a Milano e iniziare la sua seconda esperienza in rossonero: domani ci sarà la presentazione Dopo un lunghissimo tira e molla Zlatan Ibrahimovic è pronto a sbarcare a Milano e iniziare la sua seconda esperienza in rossonero. Lo svedese è atteso per le 11 nel capoluogo Milanese e potrebbe sbarcare insieme a tutta la famiglia. domani (in conferenza) i tifosi avranno modo di rivedere e salutare il loro idolo, che il 6 gennaio, in occasione della prima gara di campionato del 2020 contro la Sampdoria, sarà a San Siro per un primissimo bagno di folla. Ma non giocherà. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per vedere Zlatan in campo bisognerà attendere il match di Coppa Italia contro la Spal in programma mercoledì 15 gennaio.

