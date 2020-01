Milan, Ibrahimovic ha scelto il numero di maglia: avrà il 21 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ibrahimovic nuovo numero maglia Milan. La seconda avventura di Zlatan Ibrahimovic inizia ufficialmente da oggi. In mattinata lo svedese, che con la sua esperienza punta ad aiutare la squadra a risalire in classifica dopo l’inizio di stagione difficile, è atterrato con un volo privato a Linate, per poi dirigersi presso la clinica La Madonnina di … L'articolo Milan, Ibrahimovic ha scelto il numero di maglia: avrà il 21 Leggi la notizia su calcioefinanza

