Milan, Halilovic può tornare in Spagna: tre offerte per il croato (Di giovedì 2 gennaio 2020) Halilovic è finito nel mirino di tre club spagnoli: il Milan pianifica il futuro del centrocampista croato, ora in prestito all’Heerenveen Il Milan pianifica il futuro di Alen Halilovic, attualmente in prestito all’Heerenveen. Il centrocampista croato classe ’96 è finito nel mirino di tre club di Liga, secondo quanto riportato da As. Per Halilovic si tratterebbe di un ritorno in Spagna dopo le esperienze con Barcellona, Sporting Gijon e Las Palmas. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: Dalla Spagna: tre club della Liga vogliono Halilovic #calciomercato #ACMilan #SempreMilan #ForzaMilan #Fichajes #Fichajes… - MilanLiveIT : Dalla Spagna: tre club della Liga vogliono Halilovic #calciomercato #ACMilan #SempreMilan #ForzaMilan #Fichajes… - sportli26181512 : Milan, Halilovic piace in Liga: Alen Halilovic, esterno offensivo di proprietà del... -