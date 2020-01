Michelle Obama al Festival di Sanremo? Scoppia la polemica politica (Di venerdì 3 gennaio 2020) Detto tra noi. Ma secondo voi Michelle Obama, moglie di Barack, il presidente degli Stati Uniti nero e forse il più famoso di sempre, conosce Maurizio Gasparri? Certo, lui è stato ministro della Comunicazione, mentre lei una semplice first lady. Eppure il mondo conosce lei, che potrebbe concorrere come vicepresidente americano, non l’ideatore della riforma televisiva che ha portato in Italia il digitale terrestre. Ma la polemica infuria tra i due. O, meglio, più fa Gasparri verso Obama. E l’oggetto del contendere si chiama Festival di Sanremo. A tutte le redazioni è arrivata questa dichiarazione di Gasparri: «Geniale l’idea di trasformare il popolarissimo palco di Sanremo in una tribuna anti Trump. A che altro serve, nell’anno delle presidenziali americane, invitare in una seguitissima trasmissione televisiva italiana Michelle Obama, se non a rendere omaggio al politically ... Leggi la notizia su cronacasocial

