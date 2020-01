Michelle Obama al Festival di Sanremo? La clamorosa indiscrezione (Di giovedì 2 gennaio 2020) La 70esima edizione del Festival di Sanremo si accinge a scaldare i motori, eppure sono feroci e numerose le polemiche ancor prima di iniziare. Il conduttore dell’atteso appuntamento canoro della Rai, Amadeus, sta sondando il terrero per selezionare colei o coloro che potrà/potranno essere le co-conduttrici che lo affiancheranno in questa sua nuova avventura. Fra questi nomi spicca quello della giornalista israeliana Rula Jebreal che, stando ad alcune indiscrezioni, starebbe pensando di portare all’Ariston nientemeno che Michelle Obama. Michelle Obama all’Ariston? L’indiscrezione Il Festival di Sanremo, giunto quest’anno alla sua 70esima edizione, deve ancora iniziare ma sembra già essere finito al centro delle polemiche. Amadeus, alla sua prima volta in qualità di conduttore del Festival canoro, sta cercando una o più co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Fra i ... Leggi la notizia su thesocialpost

