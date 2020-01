‘Mi volevano corriere della droga…’: Al Bano Carrisi, la confessione shock dell’ex di Romina Power (Di giovedì 2 gennaio 2020) Al Bano Carrisi e la confessione clamorosa sulla sua giovinezza In occasione di San Silvestro, la storica coppia, ovvero Al Bano Carrisi e Romina Power saranno tra i tanti ospiti de L’Anno che verrà, il programma di Rai Uno condotto da Amadeus. Qualche giorno fa, però, l’artista di Cellino San Marco ha rilasciato una lunga intervista dopo la morte della madre Jolanda Ottino. L’ex marito della cantante statunitense è tornato in televisione ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita. Il cantautore salentino ha raccontato un aneddoto choc accaduto durante la sua giovinezza. “Quando facevo il cameriere certa gente mi diceva ‘Potresti dare delle bustine a chi ti dico io e potresti guadagnare molto di più’. Ma risposi che io con 25 mila lire al mese stavo benissimo, non avevo bisogno d’altro”, ha detto il Maestro salentino. Il Maestro ... Leggi la notizia su kontrokultura

