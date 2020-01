Meteo di inizio 2020: le previsioni del tempo in Italia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Meteo di inizio 2020: le previsioni in Italia, che tempo farà. Il nuovo anno è iniziato all’insegna dell’anticiclone, che ha portato tempo stabile, per lo più soleggiato, con temperature miti per la media stagionale. L’alta pressione, presente tra l’Europa occidentale e l’Italia, insisterà fino all’inizio del weekend per poi lasciare spazio a un cambiamento del … L'articolo Meteo di inizio 2020: le previsioni del tempo in Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

infoitinterno : Meteo d'inizio anno: bufere di NEVE o SOLE a catinelle - infoitinterno : Meteo: ALTA PRESSIONE fino inizio WEEKEND. Incombe ARIA FREDDA - meteosmaniotto : News Meteo. Meteo: ALTA PRESSIONE fino inizio WEEKEND. Incombe ARIA FREDDA -