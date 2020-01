Mercato Roma, le idee di Petrachi per la difesa e il centrocampo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mercato Roma, Petrachi cerca un attaccante ma non solo. Il direttore sportivo pensa anche a un centrocampista e un difensore Gianluca Petrachi cerca, come ormai noto, un attaccante da affiancare a Dzeko per il resto della stagione corrente. Tuttavia, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il d.s. non guarda solo a quel reparto per il prossimo Mercato della Roma. Secondo il quotidiano rosa si pensa anche a rinforzare il centrocampo e la difesa. Nahitan Nandez del Cagliari è un profilo gradito per la mediana, mentre in retroguardia piace Faraoni dell’Hellas Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

