Mercato Juventus, brusco stop alla trattativa Paredes: il motivo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. I bianconeri guardano anche in Francia, con una vecchia conoscenza della Serie A che potrebbe approdare a Torino. Paratici mantiene vivi i contatti anche se nelle ultime ore si sarebbe notevolmente raffreddata la pista che porta al centrocampista. Mercato Juventus: Paredes pista congelata Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla “Gazzetta dello Sport” la Juventus avrebbe messo in stand-by la trattativa per portare Paredes in bianconero. LEGGI ANCHE: Mercato Juventus, è scontro con l’Inter: Paratici lancia la sfida Dopo il colpo a sorpresa che ha portato il nome di Kulusevski non ci sarebbero altri slot sulla mediana, possibile l’inserimento di Emre Can nell’affare col Psg anche se la pista è diventata tortuosa. Paratici studia la strategia per regalare ... Leggi la notizia su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Kulusevski, oggi le visite mediche con la #Juve. Contratto di 5 anni, da capire se giocherà già da gennaio o se re… - SkySport : ? #UltimOra di mercato ?? #Juventus, mani su Dejan #Kulusevski #SkySport #SkyCalciomercato - Gazzetta_it : .@kingarturo23, clamorosa mossa a sorpresa: #denuncia il @FCBarcelona per premi non pagati! #mercato -