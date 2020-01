Mercato Juventus, bomba dalla Spagna: bianconeri avvisati (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus non solo è alla ricerca di forze fresche, ma spera anche di trattenere i suoi pezzi pregiati per le annate future. bianconeri avvisati dopo che dalla Spagna arriva una voce poco confortante. Il club non molla il calciatore allenato da Sarri, con quest’ultimo avvertito da una squadra di altissimo livello in chiave Mercato. Mercato Juve: il Barça torna su De Ligt Secondo le ultime indiscrezioni riportate da portale “Fichajes.net” il Barcellona non avrebbe mollato la presa per De Ligt. Il difensore, protagonista di un avvio a fari spenti, potrebbe forse a giugno lasciare Torino. Bartomeu, presidente blaugrana, vorrebbe un centrale di spessore nel 3-4-3 scelto da Valverde e De Ligt corrisponderebbe all’identikit tracciato dal club. Juve avvisata, ma servirà una cifra succosa per far vacillare Agnelli. Leggi la notizia su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Kulusevski, oggi le visite mediche con la #Juve. Contratto di 5 anni, da capire se giocherà già da gennaio o se re… - SkySport : ? #UltimOra di mercato ?? #Juventus, mani su Dejan #Kulusevski #SkySport #SkyCalciomercato - Gazzetta_it : .@kingarturo23, clamorosa mossa a sorpresa: #denuncia il @FCBarcelona per premi non pagati! #mercato -