Mercato italiano - Immatricolazioni in forte crescita a dicembre: +12,5% (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Mercato italiano dell'auto chiude il 2019 con un netto rialzo. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, a dicembre sono state 140.075 le Immatricolazioni, il 12,5% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Con il boom di fine anno si inverte anche il trend del consuntivo annuale, risultato in contrazione per quasi tutto il periodo gennaio-novembre. Grazie allo sprint messo a segno da settembre in poi, i dodici mesi mostrano un andamento in crescita rispetto al 2018, anche se di poco: sono 1.916.320 i veicoli registrati, per un miglioramento dello 0,29%. Sui dati sia annuali che mensili pesa, comunque, l'introduzione delle nuove procedure di omologazione Wltp. In calo il gruppo FCA. Con 31.142 Immatricolazioni, la Fiat Chrysler Automobiles registra a dicembre una flessione del 2,27%. La colpa è da attribuire principalmente al marchio Jeep che ... Leggi la notizia su quattroruote

