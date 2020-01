Mercato Atalanta, contatto col Torino per Bonifazi: la situazione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mercato Atalanta, si pensa a Bonifazi in uscita dal Torino. Contatti previsti tra le due società, gli orobici sembrano in pole Kevin Bonifazi è un nome in uscita dalla difesa del Torino. L’Atalanta starebbe quindi pensando a regalare una nuova esperienza al centrale difensivo, che ha trovato poco spazio con Mazzarri. La Gazzetta dello Sport sottolinea come tra gli orobici e i granata sia previsto un contatto. La Dea è attualmente in pole position per assicurarsi le prestazioni dell’ex Spal. All’interno dell’operazione potrebbe entrare anche Barrow. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

