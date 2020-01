Meghan Markle risponde a Kate Middleton: la foto tenerissima di Harry e Archie (Di giovedì 2 gennaio 2020) Meghan Markle risponde a Kate Middleton con il suo video di auguri e si vendica con una foto di Harry e Archie. In poche ore la duchessa di Sussex è riuscita a rubare la scena alla cognata, al centro del gossip per una presunta crisi con William. Se alla messa di Natale tutti gli occhi erano puntati su Catherine, arrivata alla chiesa di St. Mary Magdalene a Sandringham tenendo per mano Charlotte, Meghan è riuscita ad attirare l’attenzione grazie ad Archie. Con un’abile mossa, l’ex star di Suits ha oscurato la cognata nel suo video d’auguri per il nuovo anno e ha conquistato i sudditi con una foto papà-figlio davvero tenerissima. L’anno è terminato e per festeggiarlo i duchi di Sussex hanno pubblicato un video. Negli scatti ripercorrono il loro anno segnato da incontri importanti, viaggi, ma soprattutto la nascita di Archie, arrivato lo scorso 6 maggio. ... Leggi la notizia su dilei

