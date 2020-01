Meghan Markle di nuovo incinta, Cara Delevingne a nozze: i gossip che vorremmo per il 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Cara Delevingne e Ashley Benson a nozzeTiziano Ferro papàKaty Perry e Orlando Bloom finalmente a nozzeUn altro figlio per Belén e Stefano De MartinoUn tour reale in cinqueUna bambina per Justin Timberlake e Jessica BielUn affascinante filantropo per Angelina JolieUna bambina per Meghan e HarryUn bimbo in adozione per George e Amal ClooneySe l’anno «vip» che si è appena concluso non ha badato a spese – tra nuove coppie, cicogne in volo e addii eccellenti – siamo sicuri che anche i prossimi mesi riserveranno tante sorprese. Nasceranno nuove coppie, altre potranno arrivare al capolinea. E poi c’è chi andrà a nozze, chi vorrà allargare la famiglia. Così in attesa di scoprire tutti i gossip del 2020, ci siamo divertiti a giocare un po’. E abbiamo immaginato tutte le storie, prevedibili o meno, serie o semiserie, che vorremmo raccontare nell’anno che è appena iniziato. Iniziamo dalla ... Leggi la notizia su vanityfair

